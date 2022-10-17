Минобороны Беларуси провело брифинг для военных из 19 стран, включая США и Польшу

Министерство обороны Республики Беларусь провело брифинг для иностранных военных дипломатов по ситуации с развёртыванием региональной группировки войск.

17 октября стало известно, что сотрудник Минобороны Беларуси, полковник Валерий Ревенко провёл официальный брифинг для высокопоставленных военных из девятнадцати стран, включая Соединённые Штаты, Польшу и Чехию. Прибывшим в Беларусь военным рассказали о местах развёртывания региональной совместной группировки российских и белорусских войск.

В ходе выступления перед коллегами из Польши, Чехии и США Ревенко заверил, что планы Беларуси и России по усилению своих границ носят оборонительный характер.