Минобороны Беларуси провело брифинг для военных из 19 стран, включая США и Польшу
2022-10-17
12:33
Министерство обороны Республики Беларусь провело брифинг для иностранных военных дипломатов по ситуации с развёртыванием региональной группировки войск.
17 октября стало известно, что сотрудник Минобороны Беларуси, полковник Валерий Ревенко провёл официальный брифинг для высокопоставленных военных из девятнадцати стран, включая Соединённые Штаты, Польшу и Чехию. Прибывшим в Беларусь военным рассказали о местах развёртывания региональной совместной группировки российских и белорусских войск.
В ходе выступления перед коллегами из Польши, Чехии и США Ревенко заверил, что планы Беларуси и России по усилению своих границ носят оборонительный характер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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