Российские военные подавили наступательные операции вооружённых сил Украины сразу на двух участках фронта.

17 октября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о провале наступления украинских военных на Лисичанском направлении, которые были отброшены от линии разграничения российскими войсками, потеряв пятьдесят бойцов личного состава и шесть танков.

Также Конашенков заявил, что ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении Херсона, но были разбиты армией России, потеряв сто солдат.