ВС РФ отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском и Лисичанском направлениях

2022-10-17

12:50

Российские военные подавили наступательные операции вооружённых сил Украины сразу на двух участках фронта.

17 октября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о провале наступления украинских военных на Лисичанском направлении, которые были отброшены от линии разграничения российскими войсками, потеряв пятьдесят бойцов личного состава и шесть танков.

Также Конашенков заявил, что ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении Херсона, но были разбиты армией России, потеряв сто солдат.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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