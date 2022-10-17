ВС РФ отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском и Лисичанском направлениях
2022-10-17
12:50
Российские военные подавили наступательные операции вооружённых сил Украины сразу на двух участках фронта.
17 октября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о провале наступления украинских военных на Лисичанском направлении, которые были отброшены от линии разграничения российскими войсками, потеряв пятьдесят бойцов личного состава и шесть танков.
Также Конашенков заявил, что ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении Херсона, но были разбиты армией России, потеряв сто солдат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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