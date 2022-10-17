Минобороны РБ сообщило США и еще 18 странам о местах развертывания белорусско-российских войск
2022-10-17
12:53
В Миноброны Беларуси провели брифинг для военных атташе из 18 стран. Им рассказали о развертывании региональных войск.
Официальный телеграм-канал Министерства обороны Беларуси сообщил о проведении брифинга для военных атташе из 19 страны.
На мероприятии присутствовали аккредитованные представители таких стран, как Соединенные Штаты, Польша и Китай.
Во время брифинга до представителей государств донесли информацию о местах размещения совместной белорусско-российской группировки войск.
Также было сказано и о мероприятиях по их подготовке. которые планируется провести в ближайшее время.
"Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск (сил) на территории Республики Беларусь, мероприятиях оперативной и боевой подготовки, планируемых к проведению группировкой", - говорится в сообщении Минобороны.
Опубликовано: Николай Скира
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