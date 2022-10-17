Минобороны РБ сообщило США и еще 18 странам о местах развертывания белорусско-российских войск

В Миноброны Беларуси провели брифинг для военных атташе из 18 стран. Им рассказали о развертывании региональных войск.

Официальный телеграм-канал Министерства обороны Беларуси сообщил о проведении брифинга для военных атташе из 19 страны.

На мероприятии присутствовали аккредитованные представители таких стран, как Соединенные Штаты, Польша и Китай.

Во время брифинга до представителей государств донесли информацию о местах размещения совместной белорусско-российской группировки войск.

Также было сказано и о мероприятиях по их подготовке. которые планируется провести в ближайшее время.

"Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск (сил) на территории Республики Беларусь, мероприятиях оперативной и боевой подготовки, планируемых к проведению группировкой", - говорится в сообщении Минобороны.