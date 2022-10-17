Минобороны РФ: войска России уничтожили 160 солдат ВСУ возле Купянска
2022-10-17
12:55
Российские военные нанесли огневое поражение украинским подразделениям на Купянском направлении спецоперации.
В понедельник днём пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском участке фронта в Харьковской области российские войска уничтожили не менее ста шестидесяти украинских военных в пяти населённых пунктах Харьковщины. По данным Конашенкова, ликвидировать бойцов ВСУ удалось с помощью артиллерийского огня и боевой авиации.
Также Игорь Конашенков отметил, что при боях недалеко от Купянска наибольшие потери понесли 14-ая и 92-ая механизированные бригады вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Пугачёву на концерте Гребенщикова в Израиле публика встретила бурными аплодисментами
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»
Марочко: армия Украины исчерпала резервы под Соледаром и Артемовском
Стремоусов: форсирование Днепра ВСУ станет самоубийством для Украины