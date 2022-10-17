Минобороны РФ: войска России уничтожили 160 солдат ВСУ возле Купянска

Российские военные нанесли огневое поражение украинским подразделениям на Купянском направлении спецоперации.

В понедельник днём пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском участке фронта в Харьковской области российские войска уничтожили не менее ста шестидесяти украинских военных в пяти населённых пунктах Харьковщины. По данным Конашенкова, ликвидировать бойцов ВСУ удалось с помощью артиллерийского огня и боевой авиации.

Также Игорь Конашенков отметил, что при боях недалеко от Купянска наибольшие потери понесли 14-ая и 92-ая механизированные бригады вооружённых сил Украины.