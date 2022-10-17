Армия РФ уничтожила топливохранилище и ремонтную базу ВСУ в Николаевской области

2022-10-17

13:04

Российские войска нанесли серию ударов по Николаевской области Украины, ликвидировав ряд значимых для ВСУ объектов.

Днём 17 октября генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков провёл очередной брифинг Министерства обороны РФ, где рассказал, что в ходе спецоперации армия России нанесла огневое поражение по украинскому топливохранилищу в городе Николаев, которое поставляло горючее украинским войскам.

Также Конашенков уведомил, что в тот же день ракеты вооружённых сил РФ уничтожили ремонтную базу в населённом пункте Березнеговатое Николаевской области, которая чинила военную технику для ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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