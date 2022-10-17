Андрей Марочко: резервы ВСУ под Соледаром и Артемовском исчерпаны
2022-10-17
13:50
Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Морочко заявил, что резервы украинской армии под Соледаром и Артемовском исчерпаны.
Украинская армия регулярно перебрасывает в район Артемовска и Соледара крупные силы, но их резервы исчерпаны, высказал свое мнение представитель НМ ЛНР Андрей Морочко.
"За истекшие сутки под Соледар и Артемовск украинское командование перебросило более 2,5 тысяч военнослужащих, а также много единиц боевой и специальной техники. Несмотря на усилия, результат так и не был достигнут, а резервы противника исчерпаны", - заявил Морочко
В качестве дополнительного аргумента своих слов офицер приводит факт переброски в указанный район 53-й механизированной бригады ВСУ, которую ранее предполагалось задействовать на Запорожском направлении.
Опубликовано: Максим Алексеев
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