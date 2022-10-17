Медведев предупредил Израиль о последствиях поставок оружия Украине

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев рассказал последствиях начала оказания военной помощи Израилем для Украины.

17 октября бывший президент России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что при условии начала поставов Израилем оружия для Украины, межгосударственные отношения между Тель-Авивом и Москвой будут прекращены.

Медведев также предложил израильскому правительству вместе с оказанием военной помощи киевскому режиму, глядя «на символику их современных прихвостней» признать Бандеру и Шухевича национальными героями.