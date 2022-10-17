Саймон Ковени: Ирландия окажет содействие ВСУ в подготовке саперов

Глава МИД Ирландии сообщил о готовности оказать содействие в подготовке военных специалистов для украинской армии.

Ирландия готова оказать содействие в подготовке украинских военных по вопросам работы со взрывными устройствами и минами, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Саймон Ковени.

"Ирландия имеет обширный опыт в работе по обезвреживанию мин различного типа и назначения. Мы сможем помочь украинцам в этом вопросе", - заявил дипломат.

Ковени подчеркнул, что в украинской земле, к сожалению, заложено много мин, несущих смерть мирным жителям. Глава МИД выразил надежду, что опыт Ирландии будет полезен для ВСУ.