Саймон Ковени: Ирландия окажет содействие ВСУ в подготовке саперов
2022-10-17
14:16
Глава МИД Ирландии сообщил о готовности оказать содействие в подготовке военных специалистов для украинской армии.
Ирландия готова оказать содействие в подготовке украинских военных по вопросам работы со взрывными устройствами и минами, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Саймон Ковени.
"Ирландия имеет обширный опыт в работе по обезвреживанию мин различного типа и назначения. Мы сможем помочь украинцам в этом вопросе", - заявил дипломат.
Ковени подчеркнул, что в украинской земле, к сожалению, заложено много мин, несущих смерть мирным жителям. Глава МИД выразил надежду, что опыт Ирландии будет полезен для ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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