Минобороны Азербайджана обвинило Армению в переброске войск на границу
2022-10-17
14:25
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в наращивании сил на сопредельной территории.
Армянская армия наращивать силы на линии соприкосновения с Азербайджаном. Подтягивается живая сила и артиллерия. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"Во второй половине дня, наши разведывательные органы заметили перемещение транспортных машин армянской армии. К линии соприкосновения подвозилась живая сила и артиллерия", - сообщает МО Азербайджана
Ранее в Баку подчеркнули, что вся ответственность за эскалацию конфликта лежит исключительно на властях Армении.
Опубликовано: Максим Алексеев
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