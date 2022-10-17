Минобороны Азербайджана обвинило Армению в переброске войск на границу

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в наращивании сил на сопредельной территории.

Армянская армия наращивать силы на линии соприкосновения с Азербайджаном. Подтягивается живая сила и артиллерия. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Во второй половине дня, наши разведывательные органы заметили перемещение транспортных машин армянской армии. К линии соприкосновения подвозилась живая сила и артиллерия", - сообщает МО Азербайджана

Ранее в Баку подчеркнули, что вся ответственность за эскалацию конфликта лежит исключительно на властях Армении.