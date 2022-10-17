Минобороны РБ: В Беларусь из России прибудут 9 тысяч солдат, 170 танков и более 200 бронемашин
2022-10-17
15:00
В рамках создание белорусско-российской группировки войск в Беларусь прибудут российские танки.
В Республике Беларусь продолжается формирование совместной с Российской Федерацией группировки региональных войск.
Так, 17 октября на территорию страны начала прибывать тяжелая техника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Беларуси.
Всего должны прибыть 170 танков, 100 артиллерийских орудий. Число личного состава достигнет 9 тысяч человек. Также прибудут 200 бронемашин.
"В белорусском минобороны сообщили, что из России в рамках региональной группировки войск прибудут до 9 тыс человек личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронемашин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм", - пишет Минобороны.
Опубликовано: Николай Скира
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