Жена случайно узнала, что у ее мужа есть вторая семья от племянницы

Оля считала свою семейную жизнь счастливой и устроенной, но случайное фото, которое показала ей племянница, перевернуло ее жизнь с ног на голову.

Оля жила в счастливом, как она думала, браке со своим мужем. Она редко пользовалась соцсетями, предпочитая реальную жизнь, в отличие от своей пятнадцатилетней племянницы, у которой была насыщенная онлайн-активность.

Однажды девочка показала Оле фото, на которой ее муж Володя недвусмысленно обнимал какую-то женщину. Оля была в замешательстве, не зная, как пояснить ситуацию девочке, но она попросила ее дать ей ссылку на страничку в соцсети, где она отыскала это фото.

Посмотрев аккаунт любовницы мужа, она обнаружила, что ей тридцать семь лет и она живет в Ямало-Ненецком автономном округе, куда частенько ездил в командировки ее Володя. Там же Оля увидела еще несколько их совместных фотографии в кафе и на прогулке. По возвращении мужа домой, она не знала, как ему признаться в том, что она знает, хотя в душе у нее все кипело. Поэтому ничего не сказала.

А через неделю Володя сообщил, что уезжает работать на стройку на Север на полтора месяца. В течение всей его командировки Оля не могла найти себе места. Ее беспокойство стали замечать дети, но они были слишком маленькие, чтобы она могла объяснить, что тревожит их маму.

А когда Оля снова зашла на страницу любовницы мужа, то увидела там новую фотографию, на которой кроме них двоих был еще двух-трехлетний мальчишка. По возвращении мужа, Оля уже не могла больше молчать, показала ему фотографии, и сказала, что ей все известно.

Володя отрицать свою вину не стал, и рассказал, что изменил Оле лишь однажды, но любовница забеременела, и тот посчитал непорядочным бросить своего ребенка. В поисках выхода из этой непростой для всех ситуации Оля стала искать похожие истории на просторах Интернета.

Онлайн она познакомилась с воспитательницей детского сада Еленой. У Елены была похожая проблема. Ее муж Вячеслав работал дальнобойщиком, они уже двадцать лет как были вместе, и она ему всегда доверяла, да и финансово он полностью обеспечивал семью. Зарплата у воспитательницы, сами понимаете, небольшая, а в семье росло двое детей.

Но однажды Елена нашла в кармане у Вячеслава записку с номером телефона какой-то Светы. Мужу она ничего не сказала. А потом, посмотрев телефон супруга, обнаружилось, что ему пишет в мессенджере какая-то Таня из Вологды. Елена прижала мужа к стенке, и Вячеслав во всем признался. Просил прощения, говорил, что это ничего не значащие случайные связи.

Елена проплакала тогда всю ночь, а наутро приняла волевое решение не разрушать семью, чтобы не травмировать детей, да и финансовый вопрос стоял более чем остро. Комментариев под историей Елены было огромное количество, и весьма противоречивых. Один из них оставила Алена, которая рассказала, что тоже не верила подругам, которые утверждали, что ее муж Артем ей изменяет, пока не нашла у него давнишний чек на покупку золотого кольца, которое он подарил не ей. И Артем даже не стал отпираться, и извиняться, а Алена приняла решение уйти.

Ольга, почитав эти истории, выдвинула перед мужем ультиматум: выбрать, с какой семьей он останется. Тот сначала выбрал Олю и детей, но заявил, что в командировки продолжит ездить. После этого Оля решительно собрала вещи мужа, и выставила его за дверь. Володя утверждал, что она будет жалеть о своем решении, но Оля чувствовала, что не пожалеет! А вы, как думаете, правильно ли она поступила?!