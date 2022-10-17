Минобороны РБ раскрыло численность российских войск, которые прибудут в Беларусь

В Министерстве обороны Беларуси раскрыли подробности формирования региональной группировки.

По сообщению Минобороны Беларуси, которое приводит информационное агентство РИА Новости, в страну прибудут до 9 тысяч российских солдат.

Также должны быть переброшены до 170 танков, а также 200 бронированных машин и 100 единиц артиллерии и крупнокалиберных минометов.

"В белорусском минобороны сообщили, что из России в рамках региональной группировки войск прибудут до 9 тыс человек личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронемашин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм", - сообщает РИА.

Более того, сегодня прошел брифинг Минобороны Беларуси, на который пригласили иностранных военных атташе, аккредитованных в стране.

Во время мероприятия им сообщили о местах дислокации региональной группировки войск и о мероприятиях, которые будут проводиться.