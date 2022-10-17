Минобороны РБ раскрыло численность российских войск, которые прибудут в Беларусь
2022-10-17
15:46
В Министерстве обороны Беларуси раскрыли подробности формирования региональной группировки.
По сообщению Минобороны Беларуси, которое приводит информационное агентство РИА Новости, в страну прибудут до 9 тысяч российских солдат.
Также должны быть переброшены до 170 танков, а также 200 бронированных машин и 100 единиц артиллерии и крупнокалиберных минометов.
"В белорусском минобороны сообщили, что из России в рамках региональной группировки войск прибудут до 9 тыс человек личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронемашин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм", - сообщает РИА.
Более того, сегодня прошел брифинг Минобороны Беларуси, на который пригласили иностранных военных атташе, аккредитованных в стране.
Во время мероприятия им сообщили о местах дислокации региональной группировки войск и о мероприятиях, которые будут проводиться.
Опубликовано: Николай Скира
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