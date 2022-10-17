BP покупает производителя возобновляемого природного газа Archea за 4,1 миллиарда долларов

BP надеется с помощью этой операции «существенно увеличить и ускорить свою биоэнергетическую деятельность», сообщает инвестор в понедельник, 17 октября.

Британский углеводородный гигант BP объявил в понедельник о приобретении американского производителя возобновляемого газа Archea Energy за 4,1 миллиарда долларов, в том числе 800 миллионов за счет долга.

Archea производят газ, в основном метан, из отходов со свалок или переваривания органического вещества домашнего скота или продуктов питания. BP надеется с помощью этой операции «значительно увеличить свою биоэнергетическую деятельность» и рассчитывает, что это приобретение «поддержит продвижение к цели углеродной нейтральности», — сообщается в пресс-релизе компании. Операция еще должна быть одобрена регулирующими органами и акционерами Archea.

«Глобальный спрос на биогаз быстро растет», — утверждает группа. Производство биогаза требует меньше энергии и, следовательно, меньше загрязняет окружающую среду, чем добыча природного газа путем бурения или гидроразрыва пласта. Он также предотвращает выброс метана, мощного парникового газа, в атмосферу. Однако, при потреблении он выделяет CO2.