BP покупает производителя возобновляемого природного газа Archea за 4,1 миллиарда долларов
2022-10-17
15:57
BP надеется с помощью этой операции «существенно увеличить и ускорить свою биоэнергетическую деятельность», сообщает инвестор в понедельник, 17 октября.
Британский углеводородный гигант BP объявил в понедельник о приобретении американского производителя возобновляемого газа Archea Energy за 4,1 миллиарда долларов, в том числе 800 миллионов за счет долга.
Archea производят газ, в основном метан, из отходов со свалок или переваривания органического вещества домашнего скота или продуктов питания. BP надеется с помощью этой операции «значительно увеличить свою биоэнергетическую деятельность» и рассчитывает, что это приобретение «поддержит продвижение к цели углеродной нейтральности», — сообщается в пресс-релизе компании. Операция еще должна быть одобрена регулирующими органами и акционерами Archea.
«Глобальный спрос на биогаз быстро растет», — утверждает группа. Производство биогаза требует меньше энергии и, следовательно, меньше загрязняет окружающую среду, чем добыча природного газа путем бурения или гидроразрыва пласта. Он также предотвращает выброс метана, мощного парникового газа, в атмосферу. Однако, при потреблении он выделяет CO2.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России: ВС РФ продолжили ракетные удары по Украине, достигнув всех целей
Майя Санду: Запад поможет вооружить Молдову для войны с Россией
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ
Лучшие подруги из штата Коннектикуте в США выяснили, что они ещё и сёстры
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»