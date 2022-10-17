Минобороны России рассказало о больших потерях ВСУ под Купянском
2022-10-17
16:07
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что украинская армия потеряла более 160 человек убитыми в боях в районе Купянска.
В очередной сводке в ходе проведения специальной операции в Украине, министерство обороны России сообщило, что в ходе боев под Купянском подразделения ВСУ понесли значительные потери. Сообщается о гибели 160 военнослужащих украинской армии.
"На Купянском направлении высокоточными ударами авиации и артиллерии было уничтожено более 160 военнослужащих ВСУ из 14-й и 92-й механизированных бригад", - говорится в сводке.
В оборонном ведомстве рассказали о неудачных попытках ВСУ наступать на Лисичанском, в ходе которых противник потерял более 50 человек убитыми.
Опубликовано: Максим Алексеев
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