Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что украинская армия потеряла более 160 человек убитыми в боях в районе Купянска.

В очередной сводке в ходе проведения специальной операции в Украине, министерство обороны России сообщило, что в ходе боев под Купянском подразделения ВСУ понесли значительные потери. Сообщается о гибели 160 военнослужащих украинской армии.

"На Купянском направлении высокоточными ударами авиации и артиллерии было уничтожено более 160 военнослужащих ВСУ из 14-й и 92-й механизированных бригад", - говорится в сводке.

В оборонном ведомстве рассказали о неудачных попытках ВСУ наступать на Лисичанском, в ходе которых противник потерял более 50 человек убитыми.