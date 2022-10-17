Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против тренировочной миссии ЕС для украинских военных

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что тренировочная миссия Европейского союза (ЕС) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не очень хорошая идея».

Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия считает начало тренировочной миссии ЕС для ВСУ прямым путем к эскалации конфликта на территории Украины. По его словам, такие действия Европы стали причиной того, что венгерская сторона не согласована проведения этого учебного комплекса мероприятий.

Ранее на заседании ЕС в Люксембурге было принято решение о выделении шестого пакета военной помощи Украине, а также о запуске тренировочной миссии для подготовки украинских военных на территории европейских государств.

В общей сложности Европейский союз направит Украине более 3,1 миллиарда евро военной помощи, а тренировочная миссия для специалистов ВСУ начнется с середины ноября 2022 года.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что Люксембург выделил украинской стороне 15% оборонного бюджета на военную помощь. По его словам, правительство Украины обратилось к Люксембургу после того, как украинские города были атакованы дронами.