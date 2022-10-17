В минобороны Беларуси рассказали о составе российского воинского контингента в РГВ
2022-10-17
17:15
Начальник департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко рассказал о составе российского компонента региональной группировки войск.
Начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко сообщил, что общая численность российских военнослужащих, прибывающих в Беларусь с целью формирования совместной региональной группировки войск (РГВ) составит до 9 тысяч человек.
"Общая численность 9 тысяч человек, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин, до 100 орудий и минометов", - сообщает Ревенко.
Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что по соглашению с президентом России Владимиром Путиным в Беларуси будет развернута союзная РГВ. Первые подразделения ВС РФ прибыли в республику 15 октября.
Опубликовано: Максим Алексеев
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