В минобороны Беларуси рассказали о составе российского воинского контингента в РГВ

Начальник департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко рассказал о составе российского компонента региональной группировки войск.

Начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко сообщил, что общая численность российских военнослужащих, прибывающих в Беларусь с целью формирования совместной региональной группировки войск (РГВ) составит до 9 тысяч человек.

"Общая численность 9 тысяч человек, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин, до 100 орудий и минометов", - сообщает Ревенко.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что по соглашению с президентом России Владимиром Путиным в Беларуси будет развернута союзная РГВ. Первые подразделения ВС РФ прибыли в республику 15 октября.