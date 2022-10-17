Собянин: в Москве закончили призыв в рамках частичной мобилизации

2022-10-17

17:32

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице.

17 октября РИА новости сообщили, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве ссылаясь на  военного комиссара города. Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента России и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие -об этом написал мэр в своем блоге.

Сергей Собянин поблагодарил москвичей и выразил надежду, что все мобилизованные вернутся здоровыми. Сообщается, что Москва дополнительно выплачивает призванным в рамках частичной мобилизации по 50 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в столице действует центр поддержки родственников мобилизованных москвичей.

Опубликовано: Елена Калиновская







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