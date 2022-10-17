Кот стал звездой интернета за вечно невыспавшийся вид

Все мы знаем, что кошки могут выглядеть по-разному, а иногда природа награждает их такой «изюминкой» внешности, что они становятся очень популярными.

Взять хотя бы пушистого персидского кота Барнаби, чья основная черта — это меланхоличный и как будто вечно невыспавшийся вид.

Он живёт счастливой жизнью домашнего любимца, но выглядит мрачным скучающим аристократом, который давно уже позабыл, что такое улыбка, радость жизни и полноценный сон.

Пользователи интернета, с удовольствием разглядывающие новые фотографии с необычным котом, шутят, что его лицо не столь однообразно, как это может показаться.

У него есть выражения: «Я не выпил свой утренний кофе», «Я проснулся спозаранок», «Я спал 20 часов и всё равно не выспался» и многие другие.

Шутки шутками, но этот симпатяга, в своё время завоевавший сердца владельцев, теперь продолжает очаровывать всё больше народу.