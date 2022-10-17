Минобороны РБ озвучили главную задачу белорусской армии в рамках СВО

2022-10-17

17:55

В Минске назвали главную задачу белорусской армии в рамках специальной военной операции на Украине.

В понедельник днем РИА Новости сообщили, что начальник департамента международного военного сотрудничества помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что основная задача армии республики в рамках СВО на Украине, проводимой РФ это - обеспечение безопасности Союзного государства и недопущение агрессии против него.

В видео опубликованном в Telegram-канале минобороны РБ с брифинга для военных атташе, аккредитованных в республике Ревенко утверждает, что белорусских военнослужащих на территории Украины нет и этот факт уже никем не ставится под сомнение.

Опубликовано: Елена Калиновская







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