Минобороны Беларуси: ВСУ усилили группировку возле белорусских границ

2022-10-17

18:11

В Минобороны Беларуси рассказали об усилении групп украинских военных в приграничных территориях.

17 октября официальный представитель Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко провёл брифинг для военных атташе из 19-ти стран, где сообщил, что региональная группировка российских и белорусских войск создана в стране исключительно из-за усиления групп украинских военных в приграничных территориях, которые также осуществляют разведывательную деятельность с помощью беспилотников.

Ревенко утверждает, что на белорусской границе участились случаи провокаций со стороны вооружённых сил Украины, которые часто применяют огнестрельное оружие.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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