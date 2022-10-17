Глава МИД Франции заявила о готовности ЕС к новым санкциям в отношении России

Катрин Колонна заявила о готовности Европейского союза к новым санкциям против Москвы в случае эскалации конфликта в Украине.

На пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания глав МИД ЕС глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна заявила, что Европейский союз готов ввести новые санкции в отношении России в случае эскалации конфликта в Украине.

"Главы МИД ЕС согласны с таким предложением", - сказала дипломам.

Катрин Колонна выразила надежду, что таких жестких мер не потребуется.