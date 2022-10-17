Минобороны РФ: В Беларусь из России перебросят около 170 танков

О том, что Беларусь и Россия договорились о развертывании совместной группировки войск, стало известно 10 октября.

Причиной развертывания военной группировки Ревенко назвал то, что "большинство предложений Минобороны Беларуси о необходимости диалога и снятия напряженности под различными предлогами приняты не были".

В ведомстве рассматривают как угрозу безопасности Союзного государства развертывание группировки НАТО у границ.