Минобороны РФ: самолёт Су-34 упал на жилой дом в Ейске после взлёта с аэродрома ЮВО

Российский самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске Краснодарского края, упав на жилой дом.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что вечером 17 октября учебно-военный самолёт Су-34 вылетел из аэродрома в южном военном округе, рухнув в черте Ейска Краснодарского края при попытке набрать высоту. По данным Минобороны РФ, после крушения самолёта разлив его топлива спровоцировал пожар на многоэтажном доме.

Катапультировавшийся лётчик уже отчитался Министерству обороны о том, что причиной падения самолёта стала неисправность двигателя и его возгорание.