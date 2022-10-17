Минобороны РФ: самолёт Су-34 упал на жилой дом в Ейске после взлёта с аэродрома ЮВО

2022-10-17

18:55

Российский самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске Краснодарского края, упав на жилой дом.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что вечером 17 октября учебно-военный самолёт Су-34 вылетел из аэродрома в южном военном округе, рухнув в черте Ейска Краснодарского края при попытке набрать высоту. По данным Минобороны РФ, после крушения самолёта разлив его топлива спровоцировал пожар на многоэтажном доме.

Катапультировавшийся лётчик уже отчитался Министерству обороны о том, что причиной падения самолёта стала неисправность двигателя и его возгорание.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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