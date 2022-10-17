Маск прогнозирует начало Третьей мировой войны после потери Крыма Россией

Бизнесмен Илон Маск заявил о риске начала Третьей мировой войны в случае, если Россия потеряет Крым.

В понедельник вечером американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что в случае захода вооружённых сил Украины на территорию крымского полуострова и перехода Крыма под контроль украинских военных Россия может применить ядерное оружие, что приведёт к тому, что добные вооружения используют западные государства, в том числе США.

По мнению Маска, после применения ядерного оружия одной из стран начнётся Третья мировая войка, которая будет угрожать самому существованию человечества.