Маск прогнозирует начало Третьей мировой войны после потери Крыма Россией
2022-10-17
19:03
Бизнесмен Илон Маск заявил о риске начала Третьей мировой войны в случае, если Россия потеряет Крым.
В понедельник вечером американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что в случае захода вооружённых сил Украины на территорию крымского полуострова и перехода Крыма под контроль украинских военных Россия может применить ядерное оружие, что приведёт к тому, что добные вооружения используют западные государства, в том числе США.
По мнению Маска, после применения ядерного оружия одной из стран начнётся Третья мировая войка, которая будет угрожать самому существованию человечества.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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