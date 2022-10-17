Минобороны РФ: в результате переговоров с Киевом России вернули 110 пленных

В Минобороны России рассказали о новом обмене военнопленными с Украиной, состоявшимся 17 октября.

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что по итогам мирных переговоров с Киевом в РФ вернулись 110 военнопленных, среди которых 72 военных моряка. По данным Минобороны, в результате переговорного процесса Украине также были возвращены 108 женщин, служивших в ВСУ.

Примечательно, что изначально Москва и Киев и договорились об обмене пленными по формуле 110 на 110, однако две пленных украински отказались возвращаться на родину, оставшись в России.