Минобороны РФ: в результате переговоров с Киевом России вернули 110 пленных
2022-10-17
19:25
В Минобороны России рассказали о новом обмене военнопленными с Украиной, состоявшимся 17 октября.
Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что по итогам мирных переговоров с Киевом в РФ вернулись 110 военнопленных, среди которых 72 военных моряка. По данным Минобороны, в результате переговорного процесса Украине также были возвращены 108 женщин, служивших в ВСУ.
Примечательно, что изначально Москва и Киев и договорились об обмене пленными по формуле 110 на 110, однако две пленных украински отказались возвращаться на родину, оставшись в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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