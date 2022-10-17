Горчит морковь: эксперты объяснили, какие промахи приводят к такому результату
2022-10-17
22:52
Опытные огородники отмечают, что причин такого привкуса корнеплода может быть несколько.
На вкусе моркови может отразиться низкое качество семенного материала. Потому опытные огородники не советуют покупать семена, где на упаковках есть пометка «Гибрид F2» – они относятся к гибридам второго порядка, плоды которых часто горчат.
К изменению вкусовых качеств корнеплода также могут привести нарушения условий хранения.
Морковь отлично сохранится до весны в помещении, где температура воздуха 1-2 градуса тепла, а влажность составляет 85-90 %. Если условия другие, вкус корнеплодов изменится не в лучшую сторону.
Кроме того, вряд ли будут сладкими корнеплоды, если они росли в почве с бедным калием. Именно поэтому опытные огородники посыпают золу в междурядья грядок.
Причиной горькоты может стать и близкое соседство гряды моркови с яблоней. И те, и другие плоды будут невкусными.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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