Француз Бензема впервые в карьере выиграл «Золотой мяч» - награду лучшего футболиста года в мире

34-летний нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема стал лучшим футболистом мира!

Француз в сезоне-2021/2022 заслуженно завоевал "Золотой мяч" - приз, присуждаемый французским изданием France Football.

В сезоне 2021/2022 Бензема провел 56 матчей, в которых забил 50 голов и сделал 16 результативных передач. Индивидуально он был великолепен, а также помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок страны.

"Для меня большая гордость держать в руках эту награду. Я никогда не сдавался в детстве. У меня всегда была мотивация и два образца для подражания: Зинедин Зидан и Роналдо. Я верю, что все возможно. Даже когда у меня были проблемы, я не переставал верить. Я очень горжусь путешествием, которое привело меня к этому моменту. Было очень трудно. Я хочу поблагодарить своих тренеров и президента "Реала", — сказал Бензема.

Бензема впервые в карьере выиграл "Золотой мяч". Раньше он не мог подобраться к вершине.

Список лучших футболистов мира:

1. Карим Бензема

2. Садио Мане

3. Кевин де Брюйне

4. Роберт Левандовски

5. Мохамед Салах

6. Килиан Мбаппе

7. Тибо Куртуа

8. Винисиус

9. Лука Модрич

10. Эрлинг Холанд

11. Сон Хын Мин

12. Рияд Марез

13. Себастьен Халлер

14. Рафаэль Леао, Фабиньо

16. Вирджил ван Дейк

17. Луис Диас, Душан Влахович, Каземиро

20. Криштиану Роналду