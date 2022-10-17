New York Times: НАТО ждёт раскол из-за войны между Турцией и Грецией

Журналист New York Times Стивен Эрлангер уверен, что единство Североатлантического альянса может пошатнуться, если Греция и Турция вступят в войну между собой.

Обозреватель американской газеты The New York Times Стивен Эрлангер утверждает, что растущая напряжённость между Турцией и Грецией может перерасти в открытый военный конфликт, поскольку накануне выборов в турецком государстве Тайип Эрдоган всё чаще прибегает к милитаристической риторике.

По мнению Эрлангера, однажды ночью войска Турции могут войти на территорию Греции, и поскольку обе эти страны являются регулярными членами НАТО, Североатлантический альянс неизбежно ожидает внутренний раскол, ведь участие в данном военном блоке запрещает любые военные действия между его членами.