New York Times: НАТО ждёт раскол из-за войны между Турцией и Грецией
2022-10-17
23:41
Журналист New York Times Стивен Эрлангер уверен, что единство Североатлантического альянса может пошатнуться, если Греция и Турция вступят в войну между собой.
Обозреватель американской газеты The New York Times Стивен Эрлангер утверждает, что растущая напряжённость между Турцией и Грецией может перерасти в открытый военный конфликт, поскольку накануне выборов в турецком государстве Тайип Эрдоган всё чаще прибегает к милитаристической риторике.
По мнению Эрлангера, однажды ночью войска Турции могут войти на территорию Греции, и поскольку обе эти страны являются регулярными членами НАТО, Североатлантический альянс неизбежно ожидает внутренний раскол, ведь участие в данном военном блоке запрещает любые военные действия между его членами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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