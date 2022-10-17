Пентагон пообещал обдумать возможность оплаты Starlink на Украине, но Маск уже не согласен

Издание Politico сообщает, что Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг спутниковой связи Starlink на Украине.

Предполагается, что финансирование может осуществляться по запросу Киева из средств фонда, предназначенного для оплаты оружия для Украины.

Однако Илон Маск написал вTwitter, что его компания больше не заинтересована в финансовой помощи Пентагона для оплаты Starlink. Он уточнил, что запрос SpaceX на финансирование уже отозван.

Ранее Илон Маск заявил, что больше не хочет оплачивать услуги Starlink на Украине и предложил Пентагону взять оплату на себя.