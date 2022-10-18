МИД Ирана возмущен санкциями Евросоюза

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Евросоюз в очередной раз вводит неэффективные ограничительные меры.

Речь идет об антииранских санкциях, введенных в ответ на предполагаемые нарушения прав человека в стране.

Абдоллахиан назвал санкции избыточными и подчеркнул, что они введены против иранских граждан из-за широкого распространения дезинформации. По его словам, это неконструктивный подход.

Новые санкции против Ирана были введены Евросоюзом в связи с протестами по защите прав женщин, разгоревшимися в стране. Абдоллахиан сказал, что вандализм и беспорядки не допустили бы ни в одной стране.