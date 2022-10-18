ЕС создает спецмиссию для подготовки украинских солдат, против выступила только Венгрия

Совет ЕС в понедельник согласился создать военную миссию поддержки Украины (EUMAM Ukraine). Цель миссии — обучение украинских солдат, сообщает Reuters.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что военная помощь ЕС будет увеличена до 3,1 млрд евро.

"Венгрия — единственная страна ЕС, которая не поддержала инициативу обучения украинских военнослужащих в Европе и не будет в ней участвовать", — заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Боррель заявил, что "EUMAM — это не только учебная миссия, это наглядное доказательство того, что ЕС будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо".

"Мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 миллиарда евро и запускаем военную учебную миссию ЕС для Украины. Недавние массированные атаки России не поколеблют нашу решимость поддерживать Украину, а только укрепят ее", — написал он в социальных сетях.

Между тем глава венгерской дипломатии Петер Сийярто в ходе прошедшей в понедельник в Люксембурге встречи министров иностранных дел ЕС сообщил, что Венгрия является единственной страной в Евросоюзе, воспользовавшейся правом конструктивно воздержаться от голосования, и не поддержала проект "Учебная миссия ЕС для украинской армии".

"Мы не думаем, что делать что-то, что ведет к эскалации, — хорошая идея", — сказал Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что из Европейского фонда мира (EPF) будет выделено еще 500 млн евро для хотя бы частичного финансирования поставок вооружений в Украину.

Он подчеркнул, что хотя Венгрия также внесла свой вклад в EPF, она "не может гарантировать, что так будет и в будущем". Он отметил, что фонд также используется для финансирования важных проектов на южном участке и возможная нехватка средств может вызвать большие проблемы.

"Венгрия платит в Европейский фонд мира десятки миллионов евро, и тем не менее мы слышим из Брюсселя и от лидеров некоторых государств-членов, что Венгрия делает недостаточно для помощи Украине", - подчеркнул министр.

Он добавил, что слово "мир" не использовалось ни в одном из выступлений на встрече в Люксембурге, атмосферу которой он охарактеризовал как «достаточно воинственную".

Сийярто отметил, что Венгрия не препятствовала формированию миссии. Однако она не будут в ней участвовать, а также участвовать в расходах на его эксплуатацию.

В процессе принятия решений ЕС механизмы общей внешней политики и политики безопасности ЕС принимаются единогласно, но страна может воздержаться от голосования, не блокируя действия. В результате конструктивного воздержания государство освобождается от обязанности выполнять решение, но признает, что оно является обязательным для ЕС.

Миссия была создана в ответ на запросы Украины. Его целью является обеспечение индивидуальной, коллективной и специализированной подготовки Вооруженных Сил Украины, в том числе их Сил территориальной обороны, а также координация и синхронизация действий государств-членов, обеспечивающих выполнение этой подготовки.

Согласно информации Совета ЕС, EUMAM будет действовать на территории государств-членов ЕС и будет иметь штаб-квартиру в штаб-квартире Европейской службы внешних действий (ЕСВД) в Брюсселе. Командиром миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор отдела военного планирования и поведения (MPCC) EEAS.