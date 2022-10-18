Блогер Полина IZAK самовольно покинула больницу, чтобы сняться в клипе

22-летняя тик-токерша не впервые подводит продюсеров. Испугавшись разрыва контракта, девушка прервала лечение, но ей опять стало хуже на съемках клипа.

В поле зрения продюсеров 22-летняя Полина IZAK попала, когда прислала предложение о сотрудничестве. Лейбл Klever Group работает с ней уже год: профессионалы рассмотрели за блогерской деятельностью девушки нечто большее, нежели классные тиктоки.

Они оценили неординарные тексты, необычный музыкальный вкус, яркий тембр. Но в последнее время Полина доставила своим покровителям ряд проблем, сообщает СтарХит. Незадолго до очередного релиза девушка угодила в психиатрическую больницу.

Ей поставили диагноз дистимия, ведущий к маниакально-депрессивному психозу. Она лечилась чуть меньше месяца, но потом в буквальном смысле сбежала из больницы ради съемок клипа.

«Полина ранее также подводила команду, срывала рабочие моменты, потому сейчас испугалась, и досрочно ушла из больницы во избежание конфликта, — рассказали СтарХиту близкие блогера. — Ее странности сначала воспринимались как фишка, а потом дали побочный эффект».

В итоге IZAK стало плохо прямо в съемочном павильоне. «Полине пришлось вызывать скорую, которая вновь увезла ее в рехаб», — поделились представители блогера.

Сотрудничество с девушкой из-под контроля выходит не впервые. Ранее Илья Жихарев, соучредитель лейбла, рассказал о сорванной тик-токершой записи в студии. Полина тогда просто не появилась в назначенном месте и заявила, что ей требуется «детокс от всего происходящего».