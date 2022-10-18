Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

2022-10-18

09:29

Средства массовой информации в Украине сообщили о новых прилетах по энергетической инфраструктуре в Киеве.

18 октября РИА Новости сообщили, что в Киеве снова объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает телеканал "Прямой" в Telegram-канале. В офисе Зеленского сообщили, что было три попадания по объекту энергообеспечения на левом берегу.

По данным местных властей без электричества остались некоторые районы Днепра, Синельникова и Васильковки. Также сообщается, что обесточена одна из насосных станций "Днепроводоканала", на левом берегу города ест перебои с водой. Мэр Житомира сообщил об отсутствии света и воды в городе после обстрелов.

Опубликовано: Елена Калиновская







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