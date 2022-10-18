Земфира получает за выступления за рубежом смешные деньги

Концерты исполнительницы Земфиры на чужбине оценивают в разы дешевле, чем на родине, так как публика не проявляет большого интереса к её творчеству.

Корреспонденты издания "Известия" выяснили, сколько получает известная в России певица Земфира, выступая с концертами за границей.

К примеру, посещение концерта исполнительницы в Праге оценивается в 79 евро, а билетов на выступление, которое должно состояться 18 октября, ещё более, чем достаточно.

На концерт Земфиры в Оффенбахе-на-Майне, который запланирован на 21 октября, билет стоит ещё дешевле - 69 евро.

В Гааге желающим посетить выступление российской звезды придётся выложить от 120 до 190 евро, и это самые дорогие билеты. Зато зал, где состоится культурное мероприятие, вмещает чуть больше 1000 зрителей.