Земфира получает за выступления за рубежом смешные деньги
2022-10-18
10:21
Концерты исполнительницы Земфиры на чужбине оценивают в разы дешевле, чем на родине, так как публика не проявляет большого интереса к её творчеству.
Корреспонденты издания "Известия" выяснили, сколько получает известная в России певица Земфира, выступая с концертами за границей.
К примеру, посещение концерта исполнительницы в Праге оценивается в 79 евро, а билетов на выступление, которое должно состояться 18 октября, ещё более, чем достаточно.
На концерт Земфиры в Оффенбахе-на-Майне, который запланирован на 21 октября, билет стоит ещё дешевле - 69 евро.
В Гааге желающим посетить выступление российской звезды придётся выложить от 120 до 190 евро, и это самые дорогие билеты. Зато зал, где состоится культурное мероприятие, вмещает чуть больше 1000 зрителей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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