The Wall Street Journal: Германия не смогла установить причастных к диверсиям на «Северных потоках»
2022-10-18
10:41
Авторитетное издание The Wall Street Journal сообщает, что Следственный комитет Германии не смог установить причастных к диверсиям на газопроводам «Северные потоки».
Немецкие следователи заявили, что взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» можно расценивать как саботаж. При этом они не смогли установить причастных к диверсиям, однако некоторые источники сообщают, что в Германии склоняются ко мнению, что за ними стоит России. В свою очередь президент России Владимир Путин обвинил в инциденте «англосаксов».
Изначально расследованием инцидента занимались Германия, Дания и Швеция, однако позже стало известно, что страны решили вести свои расследования отдельно.
Следователи ФРГ сделали снимки с помощью подводного дрона, на которых виден только масштаб разрушений — они сделали вывод, что такие последствия могли возникнуть только в результате взрыва. Тем не менее, конкретных выводов следователи не предоставили.
В начале октября следственные действия завершила Швеция. Следователи этой страны пришли к выводу, что на газопроводах произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Официальный Стокгольм также считает инцидент саботажем, но как и Берлин не смог выдвинуть обвинения, так как не установил причастных.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинские телеграм-каналы: энергосистема Украины разрушена на 40%, власти запрещают говорить правду
Зеленский: российская армия разрушила 30% электростанций в Украине
Падение самолёта Су-34 на жилой дом в Ейске привело к гибели 13 человек
МИД ОАЭ раскритиковал «расистское» заявление Борреля о мире вне ЕС, как о «джунглях»
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались