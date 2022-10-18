The Wall Street Journal: Германия не смогла установить причастных к диверсиям на «Северных потоках»

Авторитетное издание The Wall Street Journal сообщает, что Следственный комитет Германии не смог установить причастных к диверсиям на газопроводам «Северные потоки».

Немецкие следователи заявили, что взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» можно расценивать как саботаж. При этом они не смогли установить причастных к диверсиям, однако некоторые источники сообщают, что в Германии склоняются ко мнению, что за ними стоит России. В свою очередь президент России Владимир Путин обвинил в инциденте «англосаксов».

Изначально расследованием инцидента занимались Германия, Дания и Швеция, однако позже стало известно, что страны решили вести свои расследования отдельно.

Следователи ФРГ сделали снимки с помощью подводного дрона, на которых виден только масштаб разрушений — они сделали вывод, что такие последствия могли возникнуть только в результате взрыва. Тем не менее, конкретных выводов следователи не предоставили.

В начале октября следственные действия завершила Швеция. Следователи этой страны пришли к выводу, что на газопроводах произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Официальный Стокгольм также считает инцидент саботажем, но как и Берлин не смог выдвинуть обвинения, так как не установил причастных.