Der Spiegel: Германия может столкнуться с катастрофой в рознично торговле
2022-10-18
10:56
Авторитетное издание Der Spiegel со ссылкой на заявление Объединение розничной торговли ФРГ сообщает, что страна может столкнуться с настоящей катастрофой в сфере розничной торговли.
Немецкий бизнес на протяжении нескольких месяцев несет убытки из-за снижения уровня потребления и роста расходов на энергию. Объединение розничной торговли ФРГ сообщает, что это приводит к новым негативным последствиям для немецкого торгового бизнеса. Особенно сильный риск банкротства ожидается у магазинов в городских торговых центрах.
Кризису можно противостоять с помощью прямых инвестиций и реализации новых идей. Тем не менее, в настоящий момент немецкая система защиты прав среднего и малого бизнеса не застрахована и неэффективна от тех последствий, которые имеет розничная торговля.
По состоянию на конец лета 2022 года оборот розничной торговли в Германии серьезно снизился. Согласно только официальным данным Государственного статистического ведомства ФРГ, реальный оборот упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом только в сфере торговли продуктами питания оборот является самым низким показателем с 2017 года. Аналитики говорят, что немецкая экономика будет продолжать «терять», а малый и средний бизнес в сфере розничной торговли так или иначе ощутит последствия на себе.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинские телеграм-каналы: энергосистема Украины разрушена на 40%, власти запрещают говорить правду
Зеленский: российская армия разрушила 30% электростанций в Украине
Падение самолёта Су-34 на жилой дом в Ейске привело к гибели 13 человек
МИД ОАЭ раскритиковал «расистское» заявление Борреля о мире вне ЕС, как о «джунглях»
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались