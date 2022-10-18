Der Spiegel: Германия может столкнуться с катастрофой в рознично торговле

Авторитетное издание Der Spiegel со ссылкой на заявление Объединение розничной торговли ФРГ сообщает, что страна может столкнуться с настоящей катастрофой в сфере розничной торговли.

Немецкий бизнес на протяжении нескольких месяцев несет убытки из-за снижения уровня потребления и роста расходов на энергию. Объединение розничной торговли ФРГ сообщает, что это приводит к новым негативным последствиям для немецкого торгового бизнеса. Особенно сильный риск банкротства ожидается у магазинов в городских торговых центрах.

Кризису можно противостоять с помощью прямых инвестиций и реализации новых идей. Тем не менее, в настоящий момент немецкая система защиты прав среднего и малого бизнеса не застрахована и неэффективна от тех последствий, которые имеет розничная торговля.

По состоянию на конец лета 2022 года оборот розничной торговли в Германии серьезно снизился. Согласно только официальным данным Государственного статистического ведомства ФРГ, реальный оборот упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом только в сфере торговли продуктами питания оборот является самым низким показателем с 2017 года. Аналитики говорят, что немецкая экономика будет продолжать «терять», а малый и средний бизнес в сфере розничной торговли так или иначе ощутит последствия на себе.