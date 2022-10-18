ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области
2022-10-18
11:45
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о временной остановке движения поездов в регионе из-за обстрела железнодорожной станции.
18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил, что украинские военнослужащие обстреляли железнодорожную станцию в одном из сёл региона, один человек получил ранения и в настоящее время получает всю необходимую медицинскую помощь.
Гладков добавил, что из-за повреждений железнодорожной контактной сети в Белгородской области временно приостановлено движение поездов. На месте происшествия работают аварийные группы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинские телеграм-каналы: энергосистема Украины разрушена на 40%, власти запрещают говорить правду
Зеленский: российская армия разрушила 30% электростанций в Украине
Падение самолёта Су-34 на жилой дом в Ейске привело к гибели 13 человек
МИД ОАЭ раскритиковал «расистское» заявление Борреля о мире вне ЕС, как о «джунглях»
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались