ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области

2022-10-18

11:45

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о временной остановке движения поездов в регионе из-за обстрела железнодорожной станции.

18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил, что украинские военнослужащие обстреляли железнодорожную станцию в одном из сёл региона, один человек получил ранения и в настоящее время получает всю необходимую медицинскую помощь.

Гладков добавил, что из-за повреждений железнодорожной контактной сети в Белгородской области временно приостановлено движение поездов. На месте происшествия работают аварийные группы.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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