Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о масштабах разрушений энергетической инфраструктуры страны.

18 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном аккаунте Twitter заявил, что с 10 октября на территории страны в результате обстрелов ВС РФ были разрушены 30% украинских электростанций.

Также глава киевского режима Зеленский добавил, что учитывая масштаб разрушений объектов энергетики по всей территории Украины, возможности переговоров между Киевом и Москвой больше нет.