Зеленский: российская армия разрушила 30% электростанций в Украине

2022-10-18

12:06

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о масштабах разрушений энергетической инфраструктуры страны.

18 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном аккаунте Twitter заявил, что с 10 октября на территории страны в результате обстрелов ВС РФ были разрушены 30% украинских электростанций.

Также глава киевского режима Зеленский добавил, что учитывая масштаб разрушений объектов энергетики по всей территории Украины, возможности переговоров между Киевом и Москвой больше нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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