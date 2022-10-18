Зеленский: российская армия разрушила 30% электростанций в Украине
2022-10-18
12:06
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о масштабах разрушений энергетической инфраструктуры страны.
18 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном аккаунте Twitter заявил, что с 10 октября на территории страны в результате обстрелов ВС РФ были разрушены 30% украинских электростанций.
Также глава киевского режима Зеленский добавил, что учитывая масштаб разрушений объектов энергетики по всей территории Украины, возможности переговоров между Киевом и Москвой больше нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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