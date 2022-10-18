Ученые подсказали, какое простое занятие способно снизить стресс и избавить от паранойи

На тревожность хороший результат дает пение птиц, потому что психика его воспринимает как нахождение среди природы, и отвлекает человека от депрессии.

Нейробиологи из немецкого Института человеческого развития имени Макса Планка оценили влияние пения птиц и шума дорожного движения на психическое здоровье человека, сообщает Вокруг света.

В эксперименте участвовали 295 здоровых волонтеров. Они слушали 6-минутные треки со звуками эстакад и пением птиц. До и после участники выполняли задания и заполняли анкеты, направленные на оценку психического здоровья.

"У всех имеются определенные психологические установки, - заявил аспирант Института Эмиль Стоббе. - Здоровые люди также могут испытывать тревожные мысли либо временные параноидальные ощущения».

Анализ результатов показал, что от дорожных шумов депрессия заметно усиливалась. И чем больше было разнообразие таких звуков, тем большим был негативный эффект.

При депрессии тихое пение птиц не помогало, но после более интенсивных звуков с разными птицами признаки этой болезни уменьшались.

Зато на тревожность и паранойю пение птиц сразу давало хороший результат. Признаки, независимо от громкости и разнообразия звуков, становились менее выраженными. Но на когнитивные способности никакая из звукозаписей не оказала влияния.

По мнению ученых, положительный эффект от пения птиц обусловлен тем, что психикой оно воспринимается как нахождение человека среди нетронутой природы, и отвлекает внимание от стресса.