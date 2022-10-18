Украина признала Чеченскую Республику «временно оккупированной Россией»

Бузова сообщила о новом романе в интервью изданию МК

Ещё недавно поющая ведущая Ольга Бузова заявляла, что её сердце свободно. Видимо, всё изменилось, так как звезда сцены намекнула на новые отношения в интервью популярному изданию "МК".

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