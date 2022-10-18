Украина признала Чеченскую Республику «временно оккупированной Россией»
2022-10-18
13:57
Верховная Рада Украины единогласно признала Чеченскую Республику «временно оккупированной Россией».
18 октября Верховная Рада Украины единогласно проголосовала за принятие законопроекта, согласно которому Чеченская Республика признается якобы оккупированной Российской Федерацией территорией.
Украинские парламентарии убеждены, что Россия «оккупировала» Чечню, которая в принятом Верховной Радой законопроекте называется как «Республика Ичкерия», в результате «вооруженной агрессии».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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