Bloomberg: Евросоюз отказался вводить потолок цен на газ из России

Издание Bloomberg утверждает, что страны ЕС приняли решение пока не вводить ценовой потолок на поставки российского газа.

Днём вторника американская газета Bloomberg сообщила, что страны Европейского союза приняли решение пока не вводить потолок цен на импорт газа из России, поскольку члены организации столкнулись с рядом политических разногласий, вызванных энергетическим кризисом в государствах Европы.

По данным Bloomberg, некоторые европейские страны открыто заявили, что в условиях энергокризиса они могут прекратить своё существование без российского газа.