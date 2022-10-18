ВС РФ уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

18 октября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в официальном пресс-релизе заявил, что в ходе специальной военной операции РФ на Украине служащие российской армии уничтожили более 90 бойцов Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении за минувшие сутки.

Конашенков пояснил, что на Николаево-Криворожском направлении фронта ВСУ предприняли попытку наступления в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области, однако солдаты ВС РФ успешно отразили атаку украинских бойцов и удержали занимаемые позиции.