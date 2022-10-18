ВС РФ уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
2022-10-18
14:13
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
18 октября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в официальном пресс-релизе заявил, что в ходе специальной военной операции РФ на Украине служащие российской армии уничтожили более 90 бойцов Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении за минувшие сутки.
Конашенков пояснил, что на Николаево-Криворожском направлении фронта ВСУ предприняли попытку наступления в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области, однако солдаты ВС РФ успешно отразили атаку украинских бойцов и удержали занимаемые позиции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
В Японии призвали Украину сложить оружие и положить конец конфликту
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
Соседов считает Гагарину самой привлекательной звездой российской сцены
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек