Минобороны РФ: российские военные уничтожили станцию украинской спецсвязи в районе Одессы

В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Центра правительственной связи Украины в Палиевке Одесской области.

18 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что российские военнослужащие уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в селе Палиевка Одесской области.

Российский генерал-лейтенант Конашенков добавил, что за минувшие сутки служащими Вооружённых сил России были также нейтрализованы 3 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 американского производства в районах Артёмовска, Выемки и Соледара ДНР.