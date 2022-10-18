Минобороны РФ: российские военные уничтожили станцию украинской спецсвязи в районе Одессы
2022-10-18
14:25
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Центра правительственной связи Украины в Палиевке Одесской области.
18 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что российские военнослужащие уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в селе Палиевка Одесской области.
Российский генерал-лейтенант Конашенков добавил, что за минувшие сутки служащими Вооружённых сил России были также нейтрализованы 3 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 американского производства в районах Артёмовска, Выемки и Соледара ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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