Рогов: ВСУ отказались забирать тела погибших украинцев в Запорожской области

2022-10-18

14:41

Член совета администрации Запорожья Владимир Рогов утверждает, что украинские военные не забирают тела своих сослуживцев, которые погибли в регионе.

18 октября официальный представитель военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что власти региона предложили Киеву установить режим тишины в Запорожской области, чтобы украинские войска могли забрать с полей тела своих погибших товарищей, которые ранее участвовали в контрнаступлении на регион.

По словам Рогова, киевские власти не отвечают на предложение администрации Запорожья, ввиду чего тела солдат ВСУ продолжают лежать вдоль линии соприкосновения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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