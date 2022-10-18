Рогов: ВСУ отказались забирать тела погибших украинцев в Запорожской области

Член совета администрации Запорожья Владимир Рогов утверждает, что украинские военные не забирают тела своих сослуживцев, которые погибли в регионе.

18 октября официальный представитель военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что власти региона предложили Киеву установить режим тишины в Запорожской области, чтобы украинские войска могли забрать с полей тела своих погибших товарищей, которые ранее участвовали в контрнаступлении на регион.

По словам Рогова, киевские власти не отвечают на предложение администрации Запорожья, ввиду чего тела солдат ВСУ продолжают лежать вдоль линии соприкосновения.