Рогов: ВСУ отказались забирать тела погибших украинцев в Запорожской области
2022-10-18
14:41
Член совета администрации Запорожья Владимир Рогов утверждает, что украинские военные не забирают тела своих сослуживцев, которые погибли в регионе.
18 октября официальный представитель военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что власти региона предложили Киеву установить режим тишины в Запорожской области, чтобы украинские войска могли забрать с полей тела своих погибших товарищей, которые ранее участвовали в контрнаступлении на регион.
По словам Рогова, киевские власти не отвечают на предложение администрации Запорожья, ввиду чего тела солдат ВСУ продолжают лежать вдоль линии соприкосновения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
Яблоки и сахарный диабет: можно ли включать этот фрукт в диетический рацион
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
В Японии призвали Украину сложить оружие и положить конец конфликту
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек