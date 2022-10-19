Рогов: ВСУ попытались высадить десант для захвата ЗАЭС

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались высадить десант в Энергодаре для захвата ЗАЭС.

По информации Рогова, в попытки высадки десанта в окрестностях Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) участвовало не менее 30 катеров. Бой минувшей ночью длился несколько часов, попытка высадки десанта ВСУ провалилась и была отбита.

Группа десантных катеров ВСУ двигалась с южной части города Запорожье и других направлений. Вместе с катерами шло «крупной груженое судно». После предварительных обстрелов ВСУ попытались высадить десант с целью захвата ЗАЭС.

Ранее администрация города Энергодар сообщила, что украинские военные обстреляли горд из реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS. В результате обстрела был поврежден мост на въезде в город и подстанция «Луч».

В сентябре 2022 года администрация города неоднократно сообщала об обстрелах со стороны ВСУ, а также о скоплении украинских военных на линии соприкосновения Запорожской области. За два последних дня ВС РФ выявили около десяти диверсионных групп, которые предприняли попытки проникнуть за линию фронта, однако все они обернулись неудачей.