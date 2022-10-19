Путин объявил военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Президент России Владимир Путин своим указом ввёл военное положение в четырёх новых субъектах РФ.

19 октября президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета Безопасности страны.

Во время своего выступления Путин сообщил о подписании указа «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».

Согласно данному указу, военное положение на территориях четырёх новых регионов России вводится с завтрашнего дня, 20 октября 2022 года.