Путин объявил военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

2022-10-19

15:08

Президент России Владимир Путин своим указом ввёл военное положение в четырёх новых субъектах РФ.

19 октября президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета Безопасности страны.

Во время своего выступления Путин сообщил о подписании указа «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».

Согласно данному указу, военное положение на территориях четырёх новых регионов России вводится с завтрашнего дня, 20 октября 2022 года.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: