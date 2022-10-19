Путин объявил военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
2022-10-19
15:08
Президент России Владимир Путин своим указом ввёл военное положение в четырёх новых субъектах РФ.
19 октября президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета Безопасности страны.
Во время своего выступления Путин сообщил о подписании указа «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».
Согласно данному указу, военное положение на территориях четырёх новых регионов России вводится с завтрашнего дня, 20 октября 2022 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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