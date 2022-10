Александр s1mple Костылев продлил контракт с Na'Vi на 3 года

Снайпер состава Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев продлил контракт с клубом до 2025 года.

s1mple присоединился к NAVI 4 августа 2016 года.

За время его работы в клубе команда одержала множество крупных побед на различных турнирах, включая ESL One: New York 2016, CS:GO Asia Championships 2018, ESL One: Cologne 2018, StarSeries & i-League CS:GO Season 7, BLAST Premier: Global Final 2020 и 3-й сезон Intel Grand Slam с призовым фондом $1,000,000.

Самая главная победа команды была в PGL Major Stockholm 2021, которая принесла NAVI еще $1 000 000.

Индивидуально s1mple заработал 21 награду MVP и дважды был признан лучшим игроком мира по версии HLTV - в 2018 и 2021 годах.

Организация верит, что предстоящий турнир Intel Extreme Masters Rio Major 2022 завершится очередной победой их команды, а s1mple вновь станет одним из главных причин успеха NAVI.