Александр s1mple Костылев продлил контракт с Na'Vi на 3 года
2022-10-19
17:31
Снайпер состава Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев продлил контракт с клубом до 2025 года.
s1mple присоединился к NAVI 4 августа 2016 года.
За время его работы в клубе команда одержала множество крупных побед на различных турнирах, включая ESL One: New York 2016, CS:GO Asia Championships 2018, ESL One: Cologne 2018, StarSeries & i-League CS:GO Season 7, BLAST Premier: Global Final 2020 и 3-й сезон Intel Grand Slam с призовым фондом $1,000,000.
Самая главная победа команды была в PGL Major Stockholm 2021, которая принесла NAVI еще $1 000 000.
Индивидуально s1mple заработал 21 награду MVP и дважды был признан лучшим игроком мира по версии HLTV - в 2018 и 2021 годах.
Организация верит, что предстоящий турнир Intel Extreme Masters Rio Major 2022 завершится очередной победой их команды, а s1mple вновь станет одним из главных причин успеха NAVI.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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