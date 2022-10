Ученые выяснили, какая болезнь поражает вейперов

В 2019 году, до начала пандемии коронавируса, многие люди пострадали от «болезни вейперов».

Мужчины и женщины, которые часто курили электронные сигареты, начали кашлять и ощущать боль в области груди — иногда у них также наблюдалась тошнота и рвота. В период с августа 2019 по январь 2020 года в США было госпитализировано 2708 человек.

Несмотря на тяжелое течение тогда еще неизвестного заболевания, до 93% пациентов смогли выжить. На данный момент ученые не знают точной причины «болезни вейперов», но у них есть несколько интересных предположений. Вдобавок к этому, они имеют некоторое представление о том, как ее лечить.

Болезнь, которая поражает органы дыхания любителей электронных сигарет, обычно упоминается как EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury). Также ее иногда называют VAPI и VALI. В России ее проще называть «болезнь вейперов» — так понятнее.

Больше всего госпитализаций с этим заболеваний было зафиксировано в США. По симптомам оно очень похоже на липоидную пневмонию или химический пневмонит. У пациентов наблюдались кашель, боль в области груди, затрудненное дыхание, рвота и диарея.