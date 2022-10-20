Минобороны Беларуси заявило о переходе к горячей фазе противостояния с Западом

Глава Министерства обороны Республики Беларуси Виктор Хренин комментируя военно-политическую обстановку заявил, что страна переходит к горячей фазе противостояния с Запалом.

Виктор Хренин отметил эскалацию напряженности, которая начала нарастать еще около года назад. Он подчеркнул, что белорусские Вооруженные силы не желают поступиться своим суверенитетом и стать «колонией западной цивилизации».

Хренин добавил, что власти стран Европейского союза неоднократно игнорировали призывы Минска и предложенные президентом Беларуси Александром Лукашенко инициативы, направленные на разрядку напряженности. Обстановка, по словам Хренина, продолжает целенаправленно нагнетаться.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил гражданам страны для спокойной жизни «сжать зубы» и делать то, что он говорит. Он также отметил, что хочет провести предстоящих выборы по новым правилам.

Лукашенко добавил, что избирательная кампания 2024 года начнется на фоне тяжелой международной обстановки и информационных атак со стороны западных государств. Однако белорусский лидер отметил, что выборы пройдут в запланированные сроки.