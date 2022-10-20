Борис Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании
2022-10-20
17:12
Подавший в отставку британский премьер Борис Джонсон намерен вновь занять кресло премьер-министра Великобритании.
20 октября британская газета The Times сообщила о желании подавшего в отставку после многочисленных скандалов экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вернуться на пост премьера после решении Лиз Трасс покинуть пост.
Согласно результатам опроса YouGov, большая часть членов Консервативной партии поддерживают кандидатуру Джонсона в качестве нового премьер-министра Соединённого Королевства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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