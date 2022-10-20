Борис Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании

Испания и Франция заставляют владельцев платить за яхты, замороженные в рамках российских санкций

Обычно частным лицам запрещено совершать финансовые операции в юрисдикциях, где они находятся под санкциями, но правительства Испании и Франции разрешают платежи в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством.

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